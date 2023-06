The 1975 Announce Fall 2023 North American Tour

The 1975 have announced the "Still… At Their Very Best" North American fall tour.

The tour will kick off on September 26 in Sacramento, California, and conclude on December 2 in Seattle.

The Matty Healy-fronted band will be touring in support of their fifth album, Being Funny in a Foreign Language.

Further, The 1975 will appear at Chicago's Lollapalooza and San Francisco's Outside Lands in August and Atlanta's Music Midtown and Las Vegas' Life is Beautiful in September.

Tour Dates:

Tue 09/26/23 - Sacramento, CA - Golden 1 Center

Thu 09/28/23 - San Jose, CA - SAP Center

Sat 09/30/23 - San Diego, CA - Pechanga Arena San Diego

Mon 10/02/23 - Los Angeles, CA - Hollywood Bowl

Thu 10/05/23 - Glendale, AZ - Desert Diamond Arena

Sat 10/07/23 - Greenwood Village, CO - Fiddler's Green Amphitheatre

Thu 10/12/23 - New Orleans, LA - Smoothie King Center

Tue 10/17/23 - Miami, FL - Kaseya Center

Wed 10/18/23 - Tampa, FL - Amalie Arena

Fri 10/20/23 - Charlotte, NC - Spectrum Center

Sun 10/22/23 - Nashville, TN - Bridgestone Arena

Mon 10/23/23 - St. Louis, MO - Enterprise Arena

Wed 10/25/23 - Kansas City, MO - T-Mobile Center

Thu 10/26/23 - Minneapolis, MN - Target Center

Sat 10/28/23 - Milwaukee, WI - Fiserv Forum

Tue 10/31/23 - Detroit, MI - Little Caesars Arena

Thu 11/02/23 - Indianapolis, IN - Gainbridge Fieldhouse

Fri 11/03/23 - Columbus, OH - Nationwide Arena

Sun 11/05/23 - Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena

Wed 11/08/23 - Baltimore, MD - CFG Bank Arena

Fri 11/10/23 - Philadelphia, PA - Well Fargo Arena

Sun 11/12/23 - Boston, MA - TD Garden

Tue 11/14/23 - New York, NY - Madison Square Garden

Fri 11/17/23 - Montreal, QC - Bell Centre

Sat 11/18/23 - Toronto, ON - Scotiabank Arena

Mon 11/20/23 - London, ON - Budweiser Gardens

Wed 11/22/23 - Grand Rapids, MI - Van Andel Arena

Sun 11/26/23 - Salt Lake City, UT - Delta Center

Mon 11/27/23 - Boise, ID - ExtraMile Arena

Wed 11/29/23 - Vancouver, BC - Rogers Arena

Fri 12/01/23 - Portland, OR - Moda Center

Sat 12/02/23 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena

(Photo: Samuel Bradley)

